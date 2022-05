Una petizione per revocare il dottorato honoris causa a Mussolini

Mussolini godeva all'epoca di una importante reputazione internazionale. Keystone

Revocare il dottorato honoris causa concesso nel 1937 dall'Università di Losanna (UNIL) a Benito Mussolini, allora duce e capo di governo in Italia: è quanto invita a fare un comitato appositamente creatosi, che questo lunedì ha lanciato una petizione online.

«All'epoca dei fatti, il regime fascista esisteva da 15 anni ed era caratterizzato dalla distruzione della democrazia rappresentativa, dalla repressione dell'opposizione politica, dalla violenza coloniale in Etiopia e dalla violenza politica diffusa», si legge in un comunicato diffuso dal comitato.

I firmatari sottolineano che non si tratta di «cancellare una decisione dell'UNIL», ma piuttosto di «riconsiderarla». «Cogliere il contesto politico che lo ha reso possibile, comprendere ciò che ci ha preceduto per capire meglio da dove veniamo e, soprattutto, capire in quale società ci evolviamo oggi e quali valori condividiamo». L'ateneo è invitato a intraprendere un lavoro di ricerca sul tema e a renderlo pubblico.

All'epoca, il titolo onorifico fu conferito a Mussolini «per aver concepito e realizzato in patria un'organizzazione sociale che ha arricchito la scienza sociologica e che lascerà un segno profondo nella storia». Mussolini trascorse quasi due anni in Svizzera all'inizio del XX secolo e per alcuni mesi frequentò la facoltà di scienze sociali e politiche dell'UNIL.

hm, ats