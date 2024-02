Un momento della sfilata delle Guggen che ha chiuso il carnevale di Lucerna. Keystone

Il carnevale di Lucerna, conclusosi la scorsa notte, ha attirato quasi 300'000 persone in sei giorni. La polizia di Lucerna ha stilato un bilancio positivo, senza incidenti gravi.

In totale, 298'000 persone hanno festeggiato la «quinta stagione dell'anno», come i lucernesi chiamano il loro carnevale, il secondo più grande della Svizzera dopo Basilea. Si tratta di 16'000 persone in meno rispetto all'edizione record dell'anno scorso.

Secondo la polizia di Lucerna, ieri sera 40'000 persone hanno partecipato alla sfilata finale delle Guggenmusik, un record di presenze.

In sei giorni la polizia ha effettuato 200 controlli di identità. Per cinquanta persone è scattato un foglio di via per aver molestato o provocato altre persone. La polizia è riuscita a sedare diverse discussioni prima che sfuggissero di mano. E come negli anni precedenti, anche i servizi di emergenza sono stati fortemente sollecitati.

Nei cantoni cattolici come Lucerna il Carnevale si è concluso nelle prime ore del Mercoledì delle Ceneri. Fanno eccezione a sud delle Alpi i comuni che seguono il rito ambrosiano. Il carnevale di Basilea si apre invece lunedì prossimo alle 04.00 con il tradizionale Morgenstreich e durerà tre giorni.

pl, ats