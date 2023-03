Quattro cuccioli di ghepardo nascono in India dopo 70 anni

Immagine d'illustrazione AP

Gli indiani si sono emozionati per la nascita, rivelata poche ore fa, di quattro cuccioli di ghepardo, partoriti nel Parco nazionale di Kuno da Siya, una delle femmine degli otto felini trasferiti nel paese dalla Namibia in agosto. Il parto costituisce un evento straordinario perché i ghepardi, i felini più veloci al mondo, erano estinti in India da 70 anni.

Il Dipartimento forestale dello Stato del Madhya Pradesh, dove si trova il Parco, ha pubblicato su Twitter un toccante, brevissimo video che mostra i cuccioli, ancora con gli occhi chiusi, acciambellati gli uni sugli altri.

E il titolo del tweet che annuncia la nascita è «Un fagottino tutta gioia».

Due giorni fa, nello stesso parco, era invece morta Sasha, altra femmina del gruppo, stroncata da problemi renali, di cui soffriva, molto probabilmente, prima del viaggio.

Il governo di Delhi ha lanciato l'iniziativa per riportare nel suo territorio i ghepardi, originari dell'Asia, ma scomparsi in India dal 1953.

