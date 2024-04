I giovani sono perseguiti per aver picchiato il ragazzo morto. KEYSTONE

Chiesta la detenzione di quattro dei cinque giovani portati in tribunale oggi in vista di un'incriminazione dopo la morte di Shemseddine, 15 anni, a Viry-Châtillon (Essonne), picchiato per una lite legata, secondo i primi risultati delle indagini, alla sorella di due di loro.

SDA

In un comunicato, il procuratore di Evry Grégoire Dulin ha dichiarato che i quattro giovani – un ventenne, uno dei suoi fratelli e altri due minorenni – sono stati perseguiti per aver picchiato l'adolescente giovedì pomeriggio davanti alla scuola secondaria di Sablons.

Portato al pronto soccorso e ricoverato all'ospedale Necker di Parigi, il ragazzo è morto nel tardo pomeriggio di venerdì a causa delle ferite riportate.

SDA