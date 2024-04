Le giovani ballerine al Plaza Hotel di New York. Keystone

A passo di bourrée sulle punte con le musiche di Tchaikovsky per un minuto, ed è record.

SDA

Ben 353 giovani ballerine, di età compresa tra i 9 ed i 19 anni, si sono ritrovate al Plaza Hotel a New York e hanno conquistato il primato rimanendo in punta di piedi simultaneamente per un minuto. Il precedente record era di 306 danzatrici.

Lo spettacolo è stato organizzato dall'organizzazione no profit Youth America Grand Prix, un programma di borse di studio di danza che quest'anno ha celebrato il 25/o anniversario.

«Perché lo facciamo? – ha detto Sergey Gordeev, direttore degli affari esterni di YAGP – Per far sapere al mondo che la danza ha un grande potere curativo. La danza è il potere che ci unisce in un'epoca in cui siamo realmente disuniti».

SDA