L'ex produttore di Hollywood Harvey Weinstein. sda

L'ex produttore di Hollywood Harvey Weinstein è comparso oggi in tribunale a New York per la sua prima udienza procedurale verso un possibile nuovo processo, dopo il clamoroso annullamento di una delle sue condanne per violenza sessuale e stupro la scorsa settimana.

Weinstein, nemico numero uno del movimento #MeToo contro la violenza sulle donne, è apparso smagrito ed è stato spinto su una sedia a rotelle nell'aula del tribunale di Manhattan, dove era stato condannato nel 2020, ha constatato un giornalista dell'Afp.

