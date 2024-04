Harvey Weinstein

Annullata per un vizio di forma la condanna a 23 anni dell’ex produttore durante il processo di New York.

Le accusatrici di Harvey Weinstein criticano duramente il ribaltamento della sentenza di condanna ai danni dell'ex produttore.

Con una decisione a stretta maggioranza, 4-3 , la Corte d'Appello di New York ha stabilito che il giudice del processo che ha presieduto il caso aveva erroneamente consentito ai magistrati di chiamare a testimonianza una serie di donne che affermavano di essere stata abusate sessualmente dall’ex produttore, ma le cui accuse non facevano parte dell'impianto istruttorio nei confronti dell’ex boss della Miramax.

«Notizia deprimente, ma anche profondamente ingiusta»

Dopo la notizia del rovesciamento della sentenza, le Silence Breakers, un gruppo di sopravvissute ai soprusi di Weinstein, ha rilasciato un comunicato.

«La notizia di oggi non è soltanto deprimente, ma anche profondamente ingiusta», legge il comunicato. «Tuttavia questa decisione non diminuisce la validità delle nostre esperienze o le nostre verità; si tratta soltanto di una battuta d’arresto. L’uomo ritenuto colpevole continuerà a scontare la sua pena nelle carceri della California. Quando le sopravvissute decisero di rompere il silenzio nel 2017, il mondo è cambiato».

«Continuiamo a essere forti e a sostenere questo cambiamento. Continueremo a lottare per la giustizia delle sopravvissute ovunque».

Condannato in diversi Stati

Weinstein era stato condannato a 23 anni carcere per crimini a sfondo sessuale nel 2020 e stava scontando la sua pena presso il Mohawk Correctional Facility di New York. Per reati simili è stato condannato a 16 anni di carcere a Los Angeles, nel 2023.

Juda Engelmayer, portavoce dell’ex produttore, ha dichiarato che il suo team è «cautamente entusiasta» dopo la sentenza. «C’è ancora tanta strada davanti a lui a causa del caso di Los Angeles. Stiamo studiando le conseguenze dell’Appello al momento».

