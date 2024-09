Il dipinto "Lusso, calma e voluttà" del 1904 è tra le opere esposte nella retrospettiva Henri Matisse alla Fondazione Beyeler, a Riehen (BS). Keystone

La Fondazione Beyeler, a Riehen (BS), presenta da domenica fino al 26 gennaio una retrospettiva dell'opera di Henri Matisse (1869-1954), la prima in Svizzera e nel mondo di lingua tedesca da quasi vent'anni. Sono esposte più di 70 opere.

SDA

L'esposizione «Matisse – L'invitation au voyage» copre tutti i periodi del lavoro dell'artista, ha comunicato oggi la Fondazione Beyeler. Si possono ammirare le prime opere realizzate intorno al 1900, tele «rivoluzionarie» del fauvismo, lavori sperimentali degli anni 1910, tele del periodo nizzardo degli anni 1930 e ritagli di carta della fine degli anni 1940 e 1950.

Sono presentate opere «emblematiche e altre raramente esposte», sottolinea il museo: provengono da collezioni private e da musei europei e americani come il Centre Pompidou a Parigi, la National Gallery a Washington e il Museum of Modern Art a New York.

https://www.fondationbeyeler.ch

ev, ats