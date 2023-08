La compagnia è arrivata a tenere i passeggeri seduti su un aereo in pista per oltre sei ore. Keystone

I ritardi in pista sono costati cari all'American Airlines. Il Dipartimento dei Trasporti Usa ha infatti condannato la compagnia americana al pagamento di una multa da oltre quattro milioni di dollari per la violazione delle norme in materia.

Si tratta della sanzione la più alta mai comminata ad un vettore aereo. Secondo un'indagine, l'American Airlines avrebbe tenuto decine di voli nazionali bloccati sulla pista per lunghi periodi di tempo senza far scendere i passeggeri e senza dar loro cibo o acqua. In particolare si tratta di 43 voli avvenuti tra il 2018 e il 2021 per un totale di 5800 passeggeri.

Il ritardo più lungo si è verificato in Texas nel 2020 quando 105 persone sono rimaste sedute in aereo sulla pista per oltre sei ore. Il volo era stato dirottato dal Dallas-Fort Worth International Airport a causa di condizioni estreme di maltempo.

Le norme federali prevedono che il massimo che i passeggeri possono essere trattenuti in aereo senza poter scendere è di tre ore per i voli nazionali e quattro per quelli internazionali. In tali casi c'è l'obbligo di offrire snack e acqua.

SDA