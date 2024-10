La piccola Miriam con il suo cane Maui Foto dal web

Ha fortunatamente avuto un lieto fine la vicenda che ha tenuto con il fiato sospeso e coinvolto tutta la comunità di Acerra, in provincia di Napoli, e non solo.

sam Sara Matasci

Hai fretta? blue News riassume per te La piccola Miriam ha potuto riabbracciare Maui, il suo amico a quattro zampe.

Il cane, uno spitz tedesco, era stato rubato sabato alla famiglia della bambina di 12 anni, la quale è costretta su una sedia a rotelle a causa di una grave malattia genetica.

L'animale era stato portato via dalla casa ad Acerra, in provincia di Napoli, insieme ad altri oggetti di valore materiale.

Il papà ha fatto un appello ai ladri: «A chiunque sia stato, chiedo di restituirlo, poiché la mia bambina è caduta in uno stato angoscioso».

Un appello che è stato ascoltato: lunedì sera i ladri hanno telefonata a Rosario, dicendogli che avevano lasciato il cane fuori da casa loro, aggiungendo: «Siamo ladri, ma onesti». Mostra di più

La piccola Miriam ha finalmente potuto riabbracciare Maui, il suo amico a quattro zampe. Il cane, uno spitz tedesco, era stato rubato sabato alla famiglia della bambina di 12 anni, la quale è costretta su una sedia a rotelle a causa di una grave malattia genetica.

L'animale, come riportato da vari siti, tra cui «Leggo.it», era stato lasciato per qualche ora da solo in casa ad Acerra, in provincia di Napoli, e i ladri ne hanno approfittato per introdursi nell'abitazione, dalla quale hanno sottratto anche alcuni oggetti di valore materiale.

Il papà ha quindi immediatamente chiamato la Polizia e sporto denuncia, dopodiché si è messo subito alla ricerca del cane, che alla fine era ciò che più rivoleva la famiglia, visto il grande legame affettivo che Miriam, in particolare, aveva con lui.

L’uomo ha deciso anche di provare a lanciare un appello ai ladri: «Durante il furto perpetrato nel nostro appartamento, che ci ha letteralmente rovinati, è stato portato via anche il cane di mia figlia, Maui, che rappresenta per lei - che è costretta a vivere su una sedia a rotelle - tutto il suo mondo».

Papà Rosario ha poi aggiunto: «Faccio appello al cuore di chi ha sottratto il cane, chiunque esso sia, di restituirlo, poiché la mia bambina è caduta in uno stato angoscioso, che sta peggiorando la sua situazione».

I ladri restituiscono Maui alla sua proprietaria

Un appello che, fortunatamente, è stato ascoltato. Ieri sera, lunedì, Rosario ha infatti ricevuto una telefonata, direttamente dai ladri, che gli hanno riferito di aver lasciato il cane nei pressi del cancello di casa.

«Hai visto? Siamo ladri, ma onesti»: si è sentito dire dall'altro capo dell'apparecchio, da un uomo con accento straniero, che ha precisato che restituiva l'animale per la bambina, che - come scritto - ha così potuto riabbracciare il suo fidato amico.

Il padre ha infine espresso il suo ringraziamento nei confronti di chi ha condiviso e preso a cuore il suo appello: «Si è mossa l’Italia per mia figlia Miriam, perciò l’hanno reso. Grazie di cuore a tutti, mia figlia sta piangendo dalla felicità».