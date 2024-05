L'incidente è avvenuto alla stazione di Wetzikon, nel Canton Zurigo. Google Street View

Un macchinista delle FFS ha rimproverato un gruppo di persone che aveva attraversato i binari a Pfäffikon, nel Canton Zurigo. La discussione è però degenerata, tanto che gli sconosciuti hanno in seguito picchiato l'uomo, che è dovuto essere ricoverato in ospedale.

dmu Dominik Müller

Hai fretta? blue News riassume per te Un macchinista ha dovuto essere ricoverato in ospedale perché è stato picchiato da degli sconosciuti a Wetzikon, nel Canton Zurigo.

In precedenza aveva rimproverato il gruppo di persone per aver attraversato i binari prima di salire sul treno.

La polizia cantonale di Zurigo ha confermato che sta indagando sul caso. Mostra di più

La settimana scorsa un macchinista delle FFS è stato aggredito e picchiato da ignoti a Wetzikon, nel Canton Zurigo. Come riportato da «ZüriToday», l'uomo è stato ricoverato in ospedale.

Secondo il quotidiano, l'incidente è avvenuto il 14 maggio. Un gruppo di persone ha attraversato i binari a Pfäffikon senza autorizzazione ed è salito a bordo del treno S3 già arrivato in stazione. Una volta che il convoglio è giunto a Wetzikon, stazione di capolinea, il macchinista ha deciso di uscire dalla cabina e di rimproverare i responsabili della violazione.

Ma la discussione è degenerata e l'uomo è stato poi picchiato dal gruppo. Il servizio ferroviario è rimasto interrotto per qualche tempo.

La polizia indaga

Interpellata dal portale online, la Polizia cantonale di Zurigo ha confermato l'incidente e ha fatto sapere che sono in corso le indagini sull'accaduto. Non ha però fornito informazioni sui responsabili o su eventuali arresti.

Le FFS condannano il comportamento aggressivo e violento di queste persone nei confronti di un loro dipendente. L'azienda è in contatto con l'interessato, ma non fornisce informazioni in merito al suo stato di salute.