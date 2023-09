Sisma in Marocco, due svizzeri: «Sembrava che qualcuno stesse sollevando il pavimento»

Fortissima scossa di terremoto in Marocco I residenti fuggono dalle loro case distrutte dopo il terremoto nel villaggio di Moulay Ibrahim, vicino all'epicentro, fuori Marrakech in Marocco. Immagine: KEYSTONE Il minareto di una moschea del villaggio di Moulay Ibrahim, vicino a Marrakech, è distrutto dopo la forte scossa. Immagine: KEYSTONE Un gatto cammina tra le macerie. Anche tra gli animali ci sono numerose vittime del terremoto. Immagine: KEYSTONE Le forze di sicurezza prendono parte a un'operazione di salvataggio dopo il terremoto, nel villaggio di Moulay Ibrahim, vicino a Marrakech. Immagine: KEYSTONE Ci sono diverse persone ancora disperse sotto le macerie. Immagine: KEYSTONE Sono ancora poche le immagini che arrivano dal Marocco dopo il terremoto. In questa si vede uno storico muro della Medina di Marrakech crollato. Immagine: KEYSTONE In migliaia si sono riversati per le strade, in preda al panico. Immagine: KEYSTONE/EPA/Jalal Morchidi La gente si è riversata nei parchi e in posti più sicuri. Immagine: KEYSTONE La scossa è avvenuta in piena notte. Immagine: KEYSTONE Ecco dove è stato registrato l'epicentro del sisma. Immagine: KEYSTONE Le persone si sono subito riversate per le strade. Immagine: KEYSTONE Fortissima scossa di terremoto in Marocco I residenti fuggono dalle loro case distrutte dopo il terremoto nel villaggio di Moulay Ibrahim, vicino all'epicentro, fuori Marrakech in Marocco. Immagine: KEYSTONE Il minareto di una moschea del villaggio di Moulay Ibrahim, vicino a Marrakech, è distrutto dopo la forte scossa. Immagine: KEYSTONE Un gatto cammina tra le macerie. Anche tra gli animali ci sono numerose vittime del terremoto. Immagine: KEYSTONE Le forze di sicurezza prendono parte a un'operazione di salvataggio dopo il terremoto, nel villaggio di Moulay Ibrahim, vicino a Marrakech. Immagine: KEYSTONE Ci sono diverse persone ancora disperse sotto le macerie. Immagine: KEYSTONE Sono ancora poche le immagini che arrivano dal Marocco dopo il terremoto. In questa si vede uno storico muro della Medina di Marrakech crollato. Immagine: KEYSTONE In migliaia si sono riversati per le strade, in preda al panico. Immagine: KEYSTONE/EPA/Jalal Morchidi La gente si è riversata nei parchi e in posti più sicuri. Immagine: KEYSTONE La scossa è avvenuta in piena notte. Immagine: KEYSTONE Ecco dove è stato registrato l'epicentro del sisma. Immagine: KEYSTONE Le persone si sono subito riversate per le strade. Immagine: KEYSTONE

La terra ha tremato nella tarda serata di venerdì in Marocco. Ma solo nella giornata di sabato la portata del disastro è diventata gradualmente sempre più chiara. Due turisti svizzeri che si trovavano a Marrakech raccontano l'esperienza che hanno vissuto.

Hai fretta? blue News riassume per te Victor Lussi e sua moglie Karin erano in vacanza in Marocco quando improvvisamente la terra ha tremato.

Erano in albergo, lei in camera e lui nella hall.

Sono seguiti minuti di ansia in cui la coppia non sapeva se l'altro stesse bene o no. Mostra di più

Gli svizzeri Victor Lussi e sua moglie Karin hanno vissuto momenti di grandissima ansia venerdì sera in Marocco. I due turisti si trovavano a Marrakech e hanno raccontato al «Blick» gli attimi in cui è avvenuto il terremoto, di magnitudo 7 (secondo il servizio sismologico locale), in cui hanno perso la vita oltre 1'000 persone.

Lussi si trovava nella hall dell'hotel quando l'edificio ha iniziato a tremare. «Non ho mai vissuto un'esperienza simile in tutta la mia vita», ha raccontato il ginevrino. «Sembrava che qualcuno stesse sollevando il pavimento, si sentiva il peso dell'edificio. Ho ancora i brividi se ci penso».

«Ero preoccupato per mia moglie»

Dopo circa un minuto la scossa è terminata, ma le preoccupazioni erano appena iniziate. Ecco perché: «Mia moglie era già in stanza al momento del terremoto. Quindi non sapevo come stesse lei. Avevo paura».

I due sono stati portati al sicuro su lati diversi dell'albergo e sono riusciti a mettersi in contatto solo quando il Wi-Fi ha ripreso a funzionare.

Il personale della struttura ha portato a tutti gli ospiti delle lenzuola in modo che potessero dormire sulle sedie a sdraio. Poiché l'hotel è stato costruito a prova di terremoto e quindi l'edificio ha riportato solo pochi danni, ai due è stato permesso di rientrare in camera verso le 2.

È quindi stato solo durante il viaggio verso l'aeroporto che i due si sono resi conto dell'entità di quello che è successo. Intere famiglie hanno trascorso la notte ai bordi delle strade e anche nei parchi. Molte persone hanno dormito per terra anche all'aeroporto.