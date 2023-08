Immagine illustrativa d'archivio. KEYSTONE

Dopo decine di attacchi a barche a vela al largo delle coste di Spagna e Portogallo, le orche vengono ora dotate di dispositivi di localizzazione. Questo dovrebbe consentire ai capitani di evitare i branchi aggressivi per una lunga distanza.

Hai fretta? blue News riassume per te Gli attacchi delle orche a barche e yacht a vela sono aumentati in modo significativo dal 2020.

I marittimi hanno chiesto che venisse fatto qualcosa. Il timore è che altrimenti le navi più piccole non saranno più in grado di navigare nell'area tra il Mediterraneo e l'Atlantico.

Per conto del governo spagnolo, i mammiferi marini sono stati dotati di trasmettitori di localizzazione.

Gli skipper riceveranno informazioni in tempo reale sulla posizione degli animali, in modo da poterli evitare. Mostra di più

Dal 2020, le orche attaccano barche a vela e altre imbarcazioni più piccole nell'Atlantico. Recentemente, a giugno, lo yacht da regata di Andrea Fantini è stato preso di mira nello Stretto di Gibilterra. «Ci è voluto molto tempo. Forse mezz'ora. Ma a noi è sembrata un'eternità», ha dichiarato il velista alla televisione spagnola RTVE.

Ad oggi si contano oltre 300 attacchi di questo tipo. Spesso le orche colpiscono distruggendo il timone e impedendo alle imbarcazioni di manovrare. Alcune navi vengono danneggiate così gravemente da affondare. E gli attacchi sembrano essere in aumento.

Gli incidenti sono attribuiti a uno specifico clan di orche che risiede nel Mediterraneo. Tuttavia, questo comportamento non è tipico dei mammiferi marini, che possono raggiungere i dieci metri di lunghezza e spesso pesare più di cinque tonnellate.

Per loro «è solo un gioco»

«Non si tratta di attacchi», spiega a SRF José Luis García Varas, responsabile della conservazione marina del WWF Spagna. Le orche sono animali carnivori che attaccano le loro prede, ma non le navi, dice l'esperto.

«È solo un gioco», conferma il ricercatore Renaud de Stephanis alla BBC. Afferma che non ha nulla a che fare con il cambiamento climatico. Attualmente sono circa 20 le orche che hanno copiato questo comportamento da animali più anziani.

Naturalmente, molti marinai sono ancora inquieti. Chiedono che venga fatto qualcosa. Temono che altrimenti le navi più piccole non saranno più in grado di navigare in sicurezza nell'area tra il Mediterraneo e l'Atlantico, tra l'Europa e l'Africa.

Mappa per aggirare le aree delle orche

E ora c'è una soluzione in vista. Il governo spagnolo ha incaricato l'organizzazione ambientalista CIRCE di dotare le singole orche più «appariscenti» di trasmettitori di localizzazione.

La loro posizione potrà essere determinata via satellite e registrata su una mappa. Le informazioni saranno aggiornate in tempo reale, in modo che gli skipper possano evitare le aree frequentate dalle orche in questione.

«Utilizziamo trasmettitori satellitari per sapere in quale area si trovano», spiega a SRF Renaud de Stephanis, responsabile del CIRCE e ricercatore sulle balene. In questo modo, le imbarcazioni possono evitare queste aree e i conflitti. La mappa preparata a questo scopo è già pronta all'uso.

Nel frattempo, i ricercatori si interrogano sul motivo del comportamento delle orche. I mammiferi marini potrebbero aver avuto una brutta esperienza con le navi. Oppure è vero l'esatto opposto: si avvicinano alle navi solo per divertimento.