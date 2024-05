Le stalle in fiamme Polizia cantonale di San Gallo

Un incendio è scoppiato mercoledì in due porcili a Gossau, nel Canton San Gallo. Stando alla polizia, bisogna aspettarsi centinaia di maiali morti: gli edifici ne ospitavano in totale circa 1500. Nessuna persona è rimasta ferita. I danni ammontano a diverse centinaia di migliaia di franchi.

I pompieri, chiamati verso le 17.15, hanno trovato parte dei due porcili completamente in fiamme, riferiscono in una nota le forze dell'ordine sangallesi. Si suppone che l'incendio abbia avuto origine nella stalla più grande, andata completamente distrutta e il cui tetto è crollato. La seconda stalla non è stata colpita direttamente dalle fiamme.

Tuttavia, il vento ha attirato un forte fumo al suo interno. Secondo la polizia gli animali che si trovavano in essa hanno una possibilità di sopravvivenza dal momento che i vigili del fuoco hanno azionato ventilatori e in seguito l'alimentazione elettrica è stata ripristinata e con essa la ventilazione.

Alle 18.00 l'incendio era già sotto controllo. Tuttavia, il lavoro di spegnimento è continuato anche in serata, mentre i vigili del fuoco erano impegnati nelle operazioni di demolizione.

