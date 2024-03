Un uomo si trova in pericolo di morte a causa delle gravi lesioni riportate mercoledì in serata durante una lite in un condominio di Bad Ragaz (SG). Anche il figlio è rimasto ferito. La polizia ha già arrestato il presunto autore.

Immagine illustrativa Polizia cantonale San Gallo

Verso le 18.00 è giunta una segnalazione riguardante due automobili danneggiate nel parcheggio sotterraneo di un edificio residenziale, ricostruisce oggi, giovedì, la polizia sangallese tramite una nota.

Mentre una pattuglia osservava questa scena, un alterco è scoppiato all'interno dell'immobile.

Ad avere la peggio è stato un 62enne. Pure il figlio di 18 anni ha subito ferite, delle quali la polizia non ha precisato l'entità. La persona fermata è uno svizzero di 30 anni, sospettato di aver accoltellato le due vittime.

Un'inchiesta è stata aperta per far luce sulla vicenda. Attualmente, indica la polizia cantonale, i retroscena e le modalità del diverbio restano avvolti nel mistero.

bt, ats