Immagine d'illustrazione Polizia cantonale sangallese

Un 17enne ha riportato gravi ferite la scorsa notte alla stazione di Wil, nel Canton San Gallo, dopo essere stato trascinato da un treno.

L'adolescente è caduto fra il marciapiede e il convoglio, che è poi partito portandosi dietro il malcapitato.

L'allerta, indica oggi in una nota la polizia sangallese, è giunta intono alle 02.00 del mattino. Secondo i primi accertamenti, il teenager si era recato a Wil in treno e stava camminando lungo il binario con altre due persone quando, per motivi sconosciuti, si è verificato l'incidente.

bt, ats