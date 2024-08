Aiuto! Screenshot Target Reporter / X

In Thailandia è successo quello che tutti sperano non gli succeda mai. Un uomo è stato morso ai testicoli da un pitone lungo tre metri uscito dal WC sul quale era seduto. Come reazione, ha preso lo spazzolone e lo ha picchiato fino alla morte. Si è poi scoperto che comunque il serpente non era velenoso e quindi l'uomo non ha riportato lesioni permanenti.

smi Stefan Michel

Hai fretta? blue News riassume per te Un uomo thailandese è stato morso ai testicoli da un pitone mentre era seduto sul water.

Come reazione, ha preso lo spazzolone con il quale ha picchiato e ucciso il serpente.

Il pitone, lungo tre metri, non era velenoso e la ferita riportata dall'uomo non ha richiesto punti di sutura.

In ospedale l'uomo è però stato vaccinato contro il tetano. Mostra di più

Riuscirà a sedersi di nuovo sulla tazza del gabinetto dopo quello che gli è successo? È una bella domanda, visto ciò che deve aver provato il thailandese Thanat Thangtewanon.

L'uomo, mentre era in bagno, ha sentito un forte dolore ai testicoli. Ha quindi allungato la mano all'interno del gabinetto e vi ha trovato un serpente. A riportarlo è stato il «Daily Mail».

Secondo vari resoconti il pitone, lungo più di tre metri, si era nascosto nella tazza del water prima che l'uomo vi si sedesse sopra.

«Mi sono alzato subito e l'ho tirato fuori [il serpente]. È stato molto doloroso e c'era sangue dappertutto. Ma ancora più grande è stato il mio shock per il fatto che ci fosse un serpente nella toilette», ha raccontato l'uomo al quotidiano britannico.

«Un cobra mi avrebbe ucciso»

Non sapendo bene come comportarsi, Thanat ha quindi afferrato lo spazzolone che c'era di fianco al WC e ha colpito il pitone, uccidendolo. Il video, che l'uomo avrebbe registrato subito dopo la lotta, mostra anche tracce di sangue.

L'uomo si è poi recato in ospedale per farsi curare, ma ha scoperto che fortunatamente il serpente non era velenoso e che non aveva bisogno nemmeno di punti di sutura. Gli è però stato somministrato un antitetanico. Il thailandese è però convinto: «Se mi avesse morso un cobra mi avrebbe ucciso».

Non è raro trovare dei rettili nei bagni nelle zone colpite dai ripetuti monsoni. «Ecco perché in questo periodo dell'anno, d'ora in avanti, tirerò sempre lo sciacquone prima di sedermi», ha dichiarato infine l'uomo a «TMZ».

Anche se ovviamente questo rimedio non sarebbe comunque sufficiente per un pitone di 3 metri. Ma uno sguardo all'interno del water potrebbe sempre tornare utile.