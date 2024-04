Un campo di mais Zambia interessato dalla siccità causata dal El Nino. (foto del 20 marzo 2024) Keystone

La siccità che sta spingendo milioni di persone sull'orlo della fame in gran parte dell'Africa australe è causata principalmente da El Nino, secondo una ricerca presenta oggi.

SDA

Zambia, Zimbabwe e Malawi hanno già dichiarato uno stato di calamità nazionale dovuto alla la siccità che ha devastato il settore agricolo, decimando raccolti e pascoli.

Il presidente dello Zambia Hakainde Hichilema ha lanciato un pubblico appello ieri chiedendo aiuti internazionali per 900 milioni di dollari collegando la mancanza di piogge al cambiamento climatico.

Gli scienziati del gruppo di ricerca World Weather Attribution (Wwa), tuttavia, sostengono che il riscaldamento globale non è, in questo caso, la ragione per la siccità in corso.

Crisi alimentare per 20 milioni di persone

«La siccità in Africa meridionale sembra essere un raro esempio di evento alimentato principalmente da El Nino», ha detto Joyce Kimutai, dell'Imperial College di Londra.

I ricercatori hanno analizzato i dati meteorologici storici per il periodo compreso tra dicembre e febbraio – il picco della stagione delle piogge in Africa Australe – e hanno concluso che le precipitazioni sono effettivamente aumentate nella regione a causa del riscaldamento del pianeta ma che le temperature più elevate causano una maggiore evaporazione dell'acqua.

Il fenomeno di El Nino che porta al surriscaldamento delle temperature superficiali dell'Oceano Pacifico, avviene a intervalli irregolari, da due a sette anni, e porta un clima più caldo a livello globale. L'attuale Nino è arrivato a metà 2023 e si prevede che influenzerà le temperature fino a maggio.

L'agenzia umanitaria Oxfam ha recentemente dichiarato che più di 20 milioni di persone stanno affrontando una crisi alimentare nella parte meridionale del continente a causa della siccità.

