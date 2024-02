Un aereo per paracadutismo si è schiantato in un campo vicino all'aeroporto di Grenchen (SO) poco dopo le 14.00. A bordo c'erano 12 persone, 11 paracadutisti sono riusciti a lasciare il velivolo. Non si sa nulla delle condizioni del pilota.

L'aerodromo di Grenchen totalizza circa 60.000 movimenti di aereo all'anno. KEYSTONE

Si tratta di un velivolo appartenente alla scuola di paracadutismo Skydive Grenchen, ha dichiarato il direttore della scuola Jürg Stoll all'agenzia di stampa Keystone-ATS.

Le cause dell'incidente sono oggetto di un'indagine in corso da parte della polizia e delle autorità inquirenti.

Un post pubblicato da 20 Minuten su X (ex Twitter) mostra i rottami dell'aereo, completamente distrutto in un prato. Il portale riferisce che sul posto sono presenti, oltre alla polizia, anche due ambulanze e i pompieri.

Grenchen ospita un importante aerodromo regionale svizzero. Secondo il gestore, totalizza circa 60'000 movimenti di aerei all'anno.

miho, ats