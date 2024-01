Per la maggior parte dei montenegrini l'omosessualità è una minaccia per il concetto di famiglia. Keystone

Il 60,8% dei montenegrini considera l'omosessualità una malattia o un disturbo mentale e il 66,2% ritiene che l'omosessualità rappresenti una minaccia al concetto tradizionale di famiglia.

È quanto è emerso da un sondaggio condotto dall'Istituto Damar per il Centro per la transizione democratica. In base a tale ricerca, effettuata fra il 4 e il 14 dicembre scorso su un campione di 1004 intervistati, il 53,8% della popolazione del Montenegro è convinto che l'Ue e i Paesi occidentali promuovano attivamente cambiamenti nei valori tradizionali e impongano comportamenti devianti.

Lo stesso sondaggio, del quale hanno dato notizia i media a Belgrado, ha rivelato che per il 42,7% dei cittadini montenegrini la Russia stia conducendo una lotta contro il nazismo in Ucraina, mentre il 53,9% ritiene che la Federazione russa abbia le forze armate più potenti al mondo.

Inoltre, il 45,4% dei cittadini del Paese balcanico ritiene che la pandemia di coronavirus non sia mai esistita e sia stato un fatto del tutto inventato.

