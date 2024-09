Rain Monroe ha ancora bisogno di circa 4.100 franchi per rimuovere il suo tatuaggio di Trump. Bild: rainmonroes/Instagram

Rain Monroe si è fatta tatuare «Trump» a caratteri cubitali sulla fronte. Ora la 21enne vuole sbarazzarsi della sua evidente simpatia per l'ex presidente e chiede per strada i soldi per rimuoverlo.

Philipp Fischer

Rain Monroe si è fatta tatuare «Trump» sulla fronte a caratteri cubitali.

Ora la 21enne britannica vuole sbarazzarsi della scritta.

Poiché dice di non avere i soldi, sta scendendo in strada per cercare di raccimolare la cifra necessaria.

Finora afferma di non aver avuto molto successo. Mostra di più

Il sostegno incondizionato di una sostenitrice di Trump nel Regno Unito è durato solo poche settimane. Il 6 agosto, Rain Monroe si è fatta tatuare sulla fronte il cognome dell'ex presidente degli Stati Uniti in spesse lettere nere.

La scritta travolge letteralmente gli occhi degli astanti.

La Monroe ha postato la sua seduta in studio su Instagram. La tatuatrice ha persino elogiato il suo lavoro davanti alla telecamera, dicendo che era il miglior tatuaggio che avesse mai fatto.

Il post della 21enne è diventato virale sui social media. Migliaia di utenti hanno cliccato sui video della sua apparizione con il tatuaggio di Trump.

Rain Monroe stava già cercando di guadagnare notorietà online prima della sua apparizione con Trump.

L'autoproclamata «donna più selvaggia di internet» è in realtà una modella che si mostra su «OnlyFans», scrive Bild.

«Non per 10 milioni»

La 21enne ora si pente della pubblicità fatta sul proprio corpo e vuole far rimuovere la scritta Trump. Ma l'operazione con il laser costa, può arrivare fino a 4500 euro (circa 4200 franchi), come racconta al quotidiano britannico «Star».

Rain condivide la sua situazione su Instagram. La giovane donna è scesa in strada a Londra per chiedere i soldi per la rimozione. In rete si possono vedere video di lei che regge un cartello con la scritta «Need money for tattoo removal» («Ho bisogno di soldi per rimuovere il tatuaggio»).

Finora, però, dice di aver ricevuto solo 69 dollari. In un video su Insta, una giovane donna completamente sbalordita dal tatuaggio dice: «Non me lo sarei fatto nemmeno per 10 milioni».