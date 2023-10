Sottomarino cinese cade nella sua stessa trappola: 55 marinai muoiono soffocati

Nell'immagine d'archivio un sottomarino nucleare cinese in parata nelle acque al largo della città portuale cinese di Qingdao, nella provincia orientale dello Shandong. imago stock&people

Con ogni probabilità, 55 marinai cinesi sono morti nel Mar Giallo dopo che il loro sottomarino nucleare è rimasto bloccato nella sua stessa trappola e l'equipaggio ha finito l'ossigeno.

Hai fretta? blue News riassume per te Nel Mar Giallo, l'equipaggio di un sottomarino della Marina cinese è morto soffocato a bordo durante un'operazione.

Secondo l'intelligence britannica, il sottomarino è rimasto impigliato nella sua stessa trappola, che aveva lo scopo di individuare i sottomarini nemici.

Il sistema di ossigeno a bordo si è guastato e ha avvelenato l'equipaggio. Mostra di più

L'equipaggio è apparentemente soffocato a bordo dopo che i sistemi di ossigeno del sottomarino nucleare ultramoderno classe Shang 093, lungo un centinaio di metri, si sono guastati.

Secondo le informazioni britanniche ottenute dal quotidiano The Mail, il sommergibile è stato catturato dalla sua stessa rete e dal dispositivo di ancoraggio, che viene utilizzato dalla Marina cinese come trappola per catturare i sottomarini occidentali che si rendono irreperibili nel Mar Giallo, al largo della provincia cinese di Shandong.

Il rapporto dell'intelligence dice: «Questo ha provocato un danno, la cui riparazione ha impedito al sottomarino di emergere per sei ore». Il sistema di ossigeno a bordo si è guastato e ha avvelenato l'equipaggio.

Pechino smentisce: «Completamente falso»

Pechino smentisce la notizia definendola «completamente falsa». Non è stato richiesto alcun aiuto internazionale per salvare il sommergibile.

Un ufficiale sottomarino britannico spiega al «The Sun» che l'operazione è abbastanza plausibile: «Se il sottomarino fosse rimasto intrappolato nel sistema di rete, le batterie si sarebbero scaricate dopo qualche tempo. Poi i depuratori d'aria e i sistemi di trattamento dell'aria avrebbero potuto fallire». Questo avrebbe potuto portare ad «asfissia o avvelenamento».

I sottomarini cinesi di classe Shang 093, armati di siluri e dotati di motori silenziosi, sono stati sviluppati negli ultimi 15 anni. Sono considerati i sommergibili più moderni dell'arsenale della Marina cinese.