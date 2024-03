Vicenda sovvenzioni ad AutoPostale, sanzionati in sette Keystone

L'Ufficio federale di polizia (Fedpol) ha inflitto sanzioni a sette ex dipendenti della Posta e di AutoPostale per la vicenda delle sovvenzioni ingiustamente percepite dall'azienda.

Cinque sono stati riconosciuti colpevoli di truffa in materia di prestazioni e due di omesso impedimento della stessa.

Per loro sono previste pene pecuniarie sospese comprese tra 56'000 e 420'000 franchi e multe senza la condizionale tra 12'000 e 60'000 franchi. Secondo la valutazione effettuata da Fedpol non sussistono i presupposti per pronunciare pene detentive, si legge in una nota.

Gli interessati possono fare opposizione contro i decreti penali. Le eventuali opposizioni saranno giudicate dalla stessa Fedpol che procederà in seguito a emanare una decisione penale amministrativa o una decisione di non doversi procedere.

mh, ats