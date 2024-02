Un incendio si è sviluppato al quinto piano di un edificio di nuova costruzione di 14 piani a Valencia. KEYSTONE

Un incendio è divampato in un edificio di nuova costruzione di 14 piani a Valencia, dove sono in azione numerose squadre di vigili del fuoco. Al momento non sono segnalate vittime, ma ci sarebbero persone ancora intrappolate.

Nel rogo - riporta El Pais - sono rimaste ferite almeno sette persone: un vigile del fuoco curato per una frattura, due vigili del fuoco portati in ospedale per inalazione di fumo, oltre a quattro civili, tra cui un minore, per inalazione di fumo.

I servizi di emergenza riferiscono che sul posto sono intervenute 22 squadre dei vigili del fuoco, oltre a 6 unità Samur e 2 unità di supporto vitale di base. Intanto il Comune ha attivato il Servizio Emergenze Sociali e Collaborazione nell'Emergenza. Sul posto è intervenuta anche la Croce Rossa.

Il presidente della Generalitat, Carlos Mazón, e il sindaco di Valencia, María José Catalá, si trovano già nella zona dove si è verificato il rogo nel quartiere valenciano di Campanar (Valencia). L'incendio si è sviluppato nell'edificio residenziale di quattordici piani, situato all'incrocio tra le vie General Avilés e Maestro Rodrigo.

Le fiamme sono passate anche al grattacielo vicino

«Siamo sorpresi dalla rapidità con cui si sono propagate le fiamme che ancora non sono sotto controllo. Un'ora dopo il fuoco è passato anche alla torre 2», il grattacielo gemello di quello divorato dal fuoco, che faceva parte dello stesso complesso residenziale. Lo riferisce l'amministratrice al media locale Levante.

«Ci sono ancora molte persone dentro gli edifici» con i pompieri che li stanno invitando a mettere panni bagnati vicino alle porte, riferisce un altro testimone.

