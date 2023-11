Tre persone sono state arrestate in Spagna poiché sospettate per l'agguato del 9 novembre al politico 78enne Alejo Vidal-Quadras.

Il luogo dell'attentato lo scorso 9 novembre. KEYSTONE

Una persona è stata fermata vicino a Malaga e due in provincia di Granada. Sono sospettate per l'agguato a Alejo Vidal-Quadras, ex dirigente del Partito Popolare e poi co-fondatore di Vox, partito di estrema destra, rimasto ferito da un colpo di pistola al volto in pieno giorno a Madrid.

Lo hanno confermato all'ANSA fonti della Polizia nazionale, senza dare al momento ulteriori dettagli.

Secondo la testata «El Confidencial», che ha anticipato la notizia di uno degli arresti, gli inquirenti sono stati sulle tracce dei tre, due uomini e una donna, per giorni.

Sull'agguato è aperta un'indagine curata da un giudice dell'Audiencia Nacional, tribunale responsabile di casi di terrorismo.

Lo stesso Vidal-Quadras, sopravvissuto al tentato omicidio, ha detto alla polizia di ritenere plausibile che l'attacco sia stato voluto da un'organizzazione legata a Teheran, visti i propri legami con l'opposizione iraniana. Tale ipotesi è in fase di verifica.

Testimoni dell'agguato hanno indicato di aver visto un uomo avvicinarsi all'ex politico e sparargli da distanza ravvicinata prima di fuggire su una moto con un altro individuo.

Un mezzo con le stesse caratteristiche è stato poi trovato bruciato dopo diverse ore alla periferia di Madrid.

SDA