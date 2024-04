Stazione sciistica USA offre un super stipendio annuale, ma nessuno vuole il lavoro

Dopo la pandemia, i prezzi degli immobili a Steamboat Springs, nello Stato americano del Colorado, sono saliti alle stelle, come in molte altre pittoresche cittadine. Wikimedia Commons

Steamboat Springs vuole attirare un nuovo responsabile delle risorse umane con uno stipendio annuale di quasi 150.000 franchi. Ma la città non riesce a trovare un candidato adatto. Lo stipendio non è sufficiente.

G. Beck Gabriela Beck

Hai fretta? blue News riassume per te A Steamboat Springs, nello Stato americano del Colorado, uno stipendio annuale di quasi 150.000 franchi è troppo basso per potersi permettere un appartamento o una casa.

La città ha sempre più problemi a trovare nuova manodopera qualificata.

Ma non si sta costruendo quasi nulla. Mostra di più

Lavorare in una stazione sciistica di lusso, avere un impiego sicuro con la città e guadagnare 150.000 franchi all'anno: sembra un lavoro da sogno. La comunità di Steamboat Springs, a circa tre ore di macchina da Denver, offre tutto questo, eppure non riesce a trovare candidati idonei per il posto vacante di responsabile del personale.

Perché per trovare un appartamento o una casa a Steamboat Springs bisogna guadagnare più di 200.000 dollari all'anno. I prezzi degli immobili sono aumentati in modo assurdo dal 2020: in media circa 1,7 milioni di franchi per una casa indipendente, con un aumento dell'80%.

I fattori che determinano i prezzi sono il boom dell'home office dopo la pandemia e gli investitori che acquistano appartamenti da affittare ai turisti a prezzi elevati tramite piattaforme come Airbnb.

L'ospedale è entrato nel settore dell'edilizia residenziale

La situazione è diventata un vero e proprio problema: non solo il Comune non riesce a trovare nuovi dipendenti, ma anche l'ospedale locale non riesce a coprire alcune posizioni. E la vicina stazione sciistica sta ospitando il suo personale in un hotel in affitto.

«Una volta le case erano per i dipendenti e gli hotel per gli ospiti. Ora le case sono per gli ospiti e gli alberghi per i dipendenti», dice Loryn Duke, responsabile della comunicazione del comprensorio sciistico, all'emittente statunitense «NBC». E ancora: «Abbiamo molti ottimi dipendenti che sono all'inizio della loro carriera o hanno una famiglia giovane, ma non sono in grado di mettere radici qui».

I residenti di Steamboat Springs non sono d'accordo su come dovrebbero essere costruite le nuove abitazioni e su chi dovrebbe pagarle. Quando si tratta di costruire nuove abitazioni, ci sono sempre dei ritardi dovuti a ricorsi.

A volte i residenti sono preoccupati per la possibile congestione del traffico, a volte per i modelli di migrazione della fauna selvatica, a volte per la conservazione del paesaggio urbano locale.

L'ospedale sta costruendo 42 appartamenti a prezzi accessibili per i suoi dipendenti. Il denaro investito in quest'operazione manca quindi per l'acquisto di attrezzature moderne.