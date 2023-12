Rimarrà in carcere per tutta la vita. Keystone

Ergastolo senza possibilità di libertà condizionale: è la condanna inflitta oggi ad Ethan Crumbley, che a soli 15 anni ha commesso la sparatoria più mortale in un liceo nella storia del Michigan.

Il giovane ha ucciso quattro studenti tra i 14 e i 17 anni, ferendo altre sette persone.

Crumbley era un allievo del secondo anno della Oxford High School, nella periferia di Detroit, quando il 30 novembre 2021 tirò fuori dallo zaino una pistola Sig Sauer da 9 millimetri facendo una strage. Aveva convinto suo padre ad acquistargli l'arma pochi giorni prima (anche i genitori sono stati incriminati per le conseguenze di questo regalo).

In Michigan non vige la pena di morte. A settembre, il giudice Kwamé Rowe aveva stabilito che, nonostante fosse minorenne all'epoca dei fatti e nonostante la sua vita difficile, Ethan poteva essere condannato all'ergastolo senza condizionale. Lui si è dichiarato colpevole di tutti i capi d'accusa e oggi si è definito in aula «una persona veramente cattiva», promettendo però di fare del suo meglio in futuro per aiutare gli altri.

SDA