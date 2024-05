Svizzeri si fermano al centro commerciale di Arese, poi trovano il loro minibus scassinato

Immagine d'illustrazione Esteban Felix/KEYSTONE

Sulla strada del rientro da un breve viaggio a Firenze, alcuni turisti svizzeri fanno un'ultima tappa in un centro commerciale di Arese. Ma una volta tornati al parcheggio, trovano il loro minibus scassinato e le valigie scomparse. Riescono a rintracciarle poco lontano, ma il contenuto è sparito.

tgab Gabriela Beck

Un breve viaggio a Firenze ha avuto un finale amaro per dei turisti svizzeri. Sulla via del ritorno, il gruppo decide di fare un'ultima sosta a «Il Centro» di Arese, un centro commerciale a nord-est di Milano, per mangiare qualcosa veloce per pranzo.

Quando gli otto amici tornano al parcheggio, un'ora e mezza più tardi, hanno una brutta sorpresa. Un finestrino del minibus noleggiato per la vacanza era stato estratto dal telaio e le valigie all'interno del mezzo rubate.

«Il lavoro era stato fatto in modo così professionale che all'inizio non credevamo potessero essere stati dei ladri», riferisce un membro del gruppo a «20 minuten».

Cosa fare?

Non sapendo bene come muoversi, gli amici chiedono ai passanti se avessero notato qualcosa. Poi tornano di corsa al centro commerciale e informano il personale di sicurezza e la polizia. Ma nessuno può aiutarli. «Ci si sente così impotenti in momenti come questo», dice un altro membro del gruppo.

Ma poi a uno di loro viene un'idea: decide di usare la funzione di tracciamento dei suoi AirPods, rubati assieme alla sua valigia, e così riesce a ritrovarla. I ladri l'avevano semplicemente gettata nel fosso più vicino, insieme a quelle degli altri.

Ma la maggior parte del contenuto non c'era più: «Hanno praticamente preso tutto ciò che poteva essere rapidamente trasformato in denaro», racconta una delle vittime.

Un'esperienza decisamente poco piacevole, ma per fortuna gli amici non hanno subito grosse perdite economiche, dato che l'assicurazione stipulata con il noleggio del minibus ha coperto tutti i danni.