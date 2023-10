Swiss farà tornare a casa gli svizzeri da Israele. Keystone

La compagnia aerea Swiss opererà domani un volo per rimpatriare i cittadini svizzeri da Israele. Come si legge in una presa di posizione del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), il volo avviene su richiesta della stessa autorità federale.

Il volo speciale da Tel Aviv a Zurigo si rivolge in prima linea a cittadini svizzeri sul posto, spiega il DFAE. Sabato la Swiss aveva annunciato l'annullamento dei voli fino almeno ad oggi.

Secondo informazioni fornite sempre dal DFAE 430 svizzeri hanno registrato la loro presenza in Israele attraverso l'app ufficiale «Travel Admin». Il dipartimento ha fino ad ora ricevuto 500 chiamate, sia da persone sul posto che da parenti preoccupati, oltre che da coloro che avevano pianificato un viaggio in Israele.

Circa 28'000 svizzeri vivono in Israele e nei Territori palestinesi.

ceel, ats