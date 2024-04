Le operazioni di soccorso nella contea di Hualien sono andate avanti senza sosta all'indomani del terremoto di magnitudo 7.4, il peggiore degli ultimi 25 anni registrato a Taiwan. Mentre è partita la polemica sulla solidarietà espressa dalla Cina, accusata dal ministro degli esteri di Taipei Joseph Wu di essere «brava a dire una cosa e a fare il suo contrario», riferendosi alla continua pressione militare di Pechino sull'isola ribelle.

Forte terremoto a Taiwan Il personale ispeziona l'esterno di un edificio residenziale parzialmente crollato ad Hualien, Taiwan, giovedì 4 aprile. Immagine: KEYSTONE/EPA/DANIEL CENG Rocce sulla strada all'ingresso del Parco nazionale di Taroko nella contea di Hualien, Taiwan orientale, il 4 aprile. Immagine: KEYSTONE/AP Photo/Chiang Ying-ying Edifici inclinati in seguito al forte terremoto che ha colpito Taiwan Immagine: sda In questa immagine tratta da un filmato della TVBS, si vede un edificio parzialmente crollato a Hualien, nella parte orientale di Taiwan, mercoledì 3 aprile 2024 Immagine: KEYSTONE Gli abitanti si arrangiano come possono nei primi soccorsi. Immagine: KEYSTONE Un bambino è tratto in salvo da un edificio parzialmente crollato. Immagine: KEYSTONE Le ricerche delle persone rimaste sotto le macerie sono iniziate. Il numero dei morti e dei feriti è probabilmente destinato a salire con il passare delle ore. Immagine: KEYSTONE

SDA

Oltre agli scavi tra le macerie, gli sforzi si sono concentrati sul recupero delle centinaia di persone rimaste bloccate in zone montuose rese impervie dalle frane che hanno devastato le infrastrutture stradali.

I feriti hanno superato quota 1100, mentre il bilancio delle vittime è salito a dieci con 15 persone disperse, nel bollettino serale delle autorità locali.

Oltre 600 persone sono rimaste intrappolate in un hotel e centro turistico nel parco nazionale di Taroko, nella contea orientale di Hualien, con cui i soccorritori sono riusciti a stabilire contatti in attesa del trasporto.

Nel frattempo, circa 60 lavoratori bloccati in una cava sono riusciti a lasciare il sito nel pomeriggio e quattro persone intrappolate in una miniera di carbone sono tornate in superficie.

Esclusi i rischi per la catena dei chip

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co ha escluso rischi per la catena di approvvigionamento globale dei chip: il più grande produttore a contratto di microprocessori al mondo ha riferito che oltre il 70% delle sue apparecchiature era pienamente operativa.

L'autorità meteorologica dell'isola, competente per i terremoti, ha rilevato oltre 360 scosse di assestamento, parte di uno sciame che potrebbe durare giorni. Il premier Chen Chien-jen ha visitato la città di Hualien e assicurato che il governo farà di tutto per salvare le persone e ricostruire le aree colpite, annunciando la ripresa dei collegamenti ferroviari con la vicina contea di Yilan.

A Hualien, l'Uranus Building di dieci piani, un edificio rosso di negozi e appartamenti, è diventato un simbolo della tragedia: si è inclinato a 45 gradi e minaccia di crollare sui palazzi vicini. I media locali hanno dato conto delle operazioni di ammasso di pietre e ghiaia per puntellarlo.

Taiwan ha reagito rapidamente

Fuori dall'area di Hualien, gran parte della vita di Taiwan è ripresa grazie alla resilienza ai terremoti dato che l'isola è sull'anello di fuoco del Pacifico, dove si scontrano le placche filippina ed eurasiatica.

La contea di Hualien, in gran parte rurale, ha fatto tesoro dell'esperienza di sei anni fa (sisma di magnitudo 6.4 che causò sette morti) e le autorità locali hanno rafforzato il coordinamento con unità governative e organizzazioni varie per la risposta e i soccorsi in caso di calamità.

Un perfezionamento iniziato con il terremoto del 1999 di magnitudo 7.3, che uccise oltre 2000 persone: portò l'isola a rivedere i regolamenti edilizi e le leggi sulla gestione dei disastri.

Il ministero degli affari digitali, invece, ha guidato l'impegno per la resilienza delle reti di comunicazione, in particolare internet. Le città e le contee di Taiwan hanno soccorritori in allerta 24 ore su 24 e c'è la rete di allerta telefonica di sms pronta per l'uso, anche se tarata per le minacce cinesi.

Critiche alla Cina

Proprio verso Pechino il ministro degli esteri Joseph Wu ha rivolto pesanti critiche.

«Il gruppo Repubblica popolare/Partito comunista cinese è bravo a dire una cosa e a fare il suo contrario. Il loro Ufficio per gli affari di Taiwan ha espresso cordoglio e si è offerto di aiutare dopo il terremoto. Beh, dovrei essere stupito e senza parole?», ha scritto Wu sul conto della rete sociale X del ministero, siglando il messaggio e postando la mappa delle ultime manovre militari cinesi rilevate dalla Difesa di Taipei: tre jet e sette navi da guerra intorno all'isola.

SDA