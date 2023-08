Si consuma molto di più di quanto la Terra possa mettere a disposizione riuscendo poi a rigenerarsi. Keystone

Oggi è l'«Earth Overshoot Day» 2023, la data in cui la domanda di risorse naturali a livello mondiale supera quello che la Terra può rigenerare in un anno.

Questo vuol dire che oggi, 2 agosto, l'umanità ha già finito tutte le risorse rinnovabili che il pianeta è in grado di offrire nell'arco di un anno e inizia a operare a debito.

La Giornata è calcolata dividendo la biocapacità della Terra (l'ammontare di risorse ecologiche che il pianeta è in grado di generare in quell'anno) per l'impronta ecologica dell'umanità (cioè la domanda dell'umanità per quell'anno) e moltiplicando il risultato per 365, il numero di giorni dell'anno.

Dopo l'Overshoot Day, un singolo paese (o l'insieme di 180 paesi mondiali) comincia a consumare le risorse che dovrebbero essere utilizzate in futuro.

Una data che arriva sempre prima

Il WWF ricorda come nel 1973 l'Overshoot Day cadeva il 3 dicembre: veniva sforato di pochi giorni il nostro budget annuale. Nel 2003, il 12 settembre, nel 2013 il 3 agosto. Nel 2022 l'Overshoot Day era arrivato il 28 luglio. Il miglioramento di 5 giorni di quest'anno è dovuto per 4 giorni a un miglioramento degli strumenti di calcolo del Global Footprint Network, e solo per un giorno alla riduzione dello sfruttamento delle risorse.

Per la Svizzera l'Overshoot Day è già trascorso da tempo: la data è infatti il 13 maggio.

