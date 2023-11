La polizia cantonale turgoviese ha arrestato un uomo di 49 anni sospettato di essere coinvolto in un alterco che ha portato alla morte di un 77enne in un appartamento di Gachnang (TG).

Stando a una nota odierna, la polizia è stata allertata la scorsa notte poco prima dell'1.30 a causa di una violenta lite. Nonostante l'immediato intervento di diverse pattuglie e dei soccorritori, il 77enne è deceduto sul posto.

I due uomini avevano legami famigliari, ha spiegato una portavoce della polizia all'agenzia Keystone-ATS, pur non commentando le possibili cause del decesso né le eventuali ferite riscontrate sulla vittima. Inoltre, non è chiaro se siano state usate armi nella colluttazione.

Il 49enne è stato in seguito arrestato nel corso di una caccia all'uomo nella sua abitazione di Kreuzlingen (TG).

L'unità di investigazione criminale della polizia cantonale e il ministero pubblico turgoviese hanno aperto un'inchiesta, viene ancora precisato nel comunicato.

