La fabbrica è andata completamente distrutta. Keystone

Almeno 23 persone hanno perso la vita in Thailandia per un'esplosione in una fabbrica di fuochi pirotecnici. Lo ha reso noto il governatore provinciale.

L'esplosione è avvenuta nel pomeriggio vicino alla cittadina di Sala Khao, nella provincia centrale di Suphanburi, riferiscono i media thailandesi. Le immagini diffuse mostrano la struttura completamente raso al suolo.

Al momento non è ancora chiaro cosa possa avere causato l'esplosione, ma un'indagine è stata aperta. «La fabbrica operava legalmente con licenze valide», ha precisato il governatore Nattapat Suwanprateep. Gli agenti di polizia hanno riferito che l'area circostante all'edificio esploso non è stata danneggiata.

SDA