La curva sud del Letzigrund con i tifosi del FC Zurigo durante il derby cittadino con il Grasshopper Club del 23 ottobre 2021. (foto d'archivio)

Un tifoso del FC Zurigo è stato condannato dal Tribunale distrettuale di Zurigo a 17 mesi di detenzione sospesi per aver lanciato un bengala acceso in direzione dei tifosi del Grasshopper Club. Il 23enne è stato giudicato colpevole di tentate lesioni personali gravi.

La vicenda giudicata in prima istanza si riferisce ai disordini scoppiati il 23 ottobre 2021 nello stadio zurighese del Letzigrund, al termine del derby cittadino fra il FCZ e il Grasshopper Club (GC).

Oltre alla pena sospesa, il giovane dovrà pagare una multa di 200 franchi e sobbarcarsi 3000 franchi di spese processuali. La sentenza non è ancora definitiva e può ancora essere impugnata davanti al Tribunale cantonale.

Il Ministero pubblico chiedeva per l'imputato una condanna a 22 mesi con la condizionale e una multa di 300 franchi. L'imputato ha ammesso di aver lanciato un bengala, affermando tuttavia che non aveva intenzione di ferire nessuno.

Il suo legale ne ha chiesto il proscioglimento, affermando che il razzo infuocato cadde sulla pista in tartan di fronte al settore dei tifosi del GC, in un punto dove nessuno avrebbe potuto essere ferito.

«Vergogna di Zurigo 2.0»

Per la cronaca la partita terminò sul 3 a 3. Subito dopo il fischio finale circa 60 sostenitori dello Zurigo scesero sulla pista in tartan dirigendosi verso il settore dei tifosi del GC. Furono lanciati oggetti pirotecnici e bengala, come quelli normalmente utilizzati sulle imbarcazioni, le cui fiamme possono raggiungere i 2000 gradi.

La curva del Grasshoppers era molto affollata e c'erano anche famiglie con bambini. In un articolo il Blick parlò di «Vergogna di Zurigo 2.0», riferendosi ad analoghi disordini scoppiati al Letzigrund dieci anni prima.

A un anno di distanza la polizia cittadina di Zurigo annunciò di aver identificato 18 persone che presero parte ai disordini, fra cui il giovane comparso oggi in aula.

La commissione disciplinare della Swiss Football League ordinò inoltre la chiusura della curva sud riservata ai tifosi del FC Zurigo per i due derby successivi.

