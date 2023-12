In passato gli eventi in favore di Telethon avevano riscosso maggiore successo (foto d'archivio) Keystone

La macchina della solidarietà di Telethon tornerà a mettersi in moto domani e dopodomani, con molti eventi in calendario, in collaborazione con i pompieri e altre associazioni. L'anno scorso Telethon Svizzera ha registrato un calo di donazioni del 30%.

Gli organizzatori hanno quindi lanciato un appello a sostenere le persone con malattie genetiche rare e la ricerca di trattamenti efficaci.

Negli ultimi tre anni, Telethon ha dovuto affrontare un preoccupante calo delle donazioni, ha indicato oggi l'organizzazione. Nonostante gli instancabili sforzi dei volontari, l'anno scorso sono diminuite di quasi un terzo. Purtroppo, questa tendenza sembra destinata a continuare nel 2023, viene deplorato.

Questo calo dei contributi è una minaccia diretta alla capacità di Telethon Svizzera di finanziare le sue associazioni fondatrici e, di conseguenza, di continuare a fornire prestazioni alle persone affette da malattie genetiche. Da qui, l'appello alla solidarietà e alla generosità della popolazione svizzera.

ats