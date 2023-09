Tragedia in un asilo nido di New York dove un bimbo di un anno è morto per arresto cardiaco e altri tre sono stati ricoverati in ospedale probabilmente per aver ingerito delle droghe. Lo riportano i media americani.

Una veduta di New York (immagine simbolica). KEYSTONE/AP/JULIA NIKHINSON

Se pure la polizia non si sbilancia ancora sulla causa della morte, nella struttura il Divino Niño, nel Bronx, gli agenti hanno trovato attrezzature di solito utilizzate nella produzione di droghe e oppioidi.

In particolare una pressa che, «viene utilizzata dagli spacciatori per confezionare grandi quantità di droga», come ha detto in una conferenza stampa il capo degli investigatori del dipartimento di polizia di New York, Joseph Kenny.

Il commissario sanitario della città, il dottor Ashwin Vasan, ha riferito che le autorità ritengono che i bambini siano entrati in contatto «con una sostanza tossica».

Una bimba intossicata ha solo otto mesi

Il bimbo morto si chiamava Nicholas Dominici, degli altri due – un bambino di due anni e una bambina di otto mesi – non sono stati rivelati i nomi.

Un altro, anche lui di soli due anni, era tornato a casa dall'asilo ma è stato portato d'urgenza in ospedale perché si trovava in uno stato letargico. Secondo i media locali è stato salvato da un'iniezione di Narcan, il farmaco contro le overdose da fentanyl.

Ora sarà l'autopsia sul corpo del piccolo a stabilire esattamente le cause della morte e delle intossicazioni. L'asilo nido aveva recentemente superato un'ispezione delle autorità comunali.

SDA