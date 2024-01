Vecchi tram di Berna e Zurigo finiranno in Ucraina. (Immagine d'archivio). Keystone

Le città di Berna e Zurigo mettono a disposizione rispettivamente 11 e 67 tram dismessi, ma perfettamente funzionanti, per le città ucraine di Leopoli e Vinnycja, che avevano chiesto il sostegno della Svizzera proprio in questo settore.

Il trasporto viene finanziato e organizzato dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO), che si occupa anche della formazione dei dipendenti in Ucraina, si legge in un comunicato odierno della stessa SECO.

La Segreteria collabora da anni con l'Ucraina nei settori dello sviluppo urbano, dell'espansione sostenibile dei trasporti e della pianificazione territoriale, il tutto nell'ambito della cooperazione economica.

L'azienda Bernmobil ha donato a Leopoli undici tram del modello «Vevey», i primi tram a pianale ribassato costruiti in Svizzera. Si tratta di mezzi in buone condizioni che potranno essere utilizzati per altri 10-12 anni, secondo quanto viene affermato nella nota.

La città necessita urgentemente di questo aiuto, poiché ha accolto numerosi sfollati provocati dal conflitto in corso. Anche molte aziende si sono trasferite a Leopoli, con un considerevole aumento della popolazione e del traffico.

La società zurighese VBZ dal canto suo manda un totale di 67 tram nella città di Vinnycja. Anche in questo caso di stratta di veicoli che possono continuare a viaggiare per 12-15 anni.

