Le fiamme hanno preso la vita di tre bimbi e della loro madre a Bologna. (Immagine d'archivio). Keystone

Tre bambini sono morti in un incendio scoppiato nella notte a Bologna. La madre, inizialmente data per ferita, è morta poco dopo a causa delle ferite riportate.

Sono le prime informazioni su quanto successo in un appartamento in via Bertocchi, periferia della città, dove sono intervenuti vigili del fuoco, ambulanze e polizia. Informata anche la Procura.

La madre è una donna di 32 anni di origine romena, mentre i bimbi morti risultano essere due gemelli di circa due anni e un fratello di sei anni.

La causa del rogo potrebbe essere riconducibile a un corto circuito provocato da una stufetta elettrica, secondo i primi accertamenti svolti.

L'appartamento è stato sequestrato e sono in corso indagini per ricostruire in modo più approfondito i fatti.

SDA