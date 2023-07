L'oggetto è stato portato a riva vicino a Perth. Agenzia spaziale australiana

È stato ritrovato su una spiaggia dell'Australia occidentale un cilindro metallico di 2,5 metri di diametro e fra i 2,5 e i 3 metri di lunghezza di provenienza «non identificata».

La polizia del posto, riferisce la Bbc, ha dichiarato che il grosso oggetto di metallo è stato segnalato dagli abitanti della zona sulla spiaggia di Green Head, a circa 250 km (155 miglia) a nord di Perth.

È trattato come potenzialmente pericoloso dalle autorità statali e federali, che hanno chiesto alla popolazione di mantenere una distanza di sicurezza. Al momento non si ritiene provenga da un aereo commerciale.

«Vogliamo rassicurare la comunità che siamo attivamente impegnati in uno sforzo di collaborazione con varie agenzie statali e federali per determinare l'origine e la natura dell'oggetto», ha detto la polizia in una nota.

Secondo l'esperto di aviazione Geoffrey Thomas, ripreso dalla Bbc, potrebbe trattarsi di un serbatoio di carburante di un razzo caduto nell'Oceano Indiano negli ultimi 12 mesi. L'agenzia spaziale australiana, che si è messa in contatto con altre agenzie internazionali, ha segnalato che è possibile che il cilindro gigante sia caduto da un «veicolo di lancio spaziale straniero».

SDA