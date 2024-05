Un invitato alla festa ha esagerato con l'alcol imago/Christian Ohde

I festeggiamenti in motoscafo per un 18esimo compleanno ad Amburgo sono stati decisamente un fallimento. La Polizia ha fermato il conducente di un'imbarcazione molto ubriaco, mentre una seconda persona è caduta dalla barca ed è finita in ospedale.

Un invitato è caduto in acqua da un motoscafo preso a noleggio ed è stato trasportato in ospedale.

Il conducente della barca avrebbe insultato diversi agenti di polizia. Il suo tasso alcolico era elevatissimo. Mostra di più

Per un 18esimo compleanno, una famiglia tedesca ha deciso di noleggiare due motoscafi in modo da poter fare una gita su un affluente del fiume Elba, in zona Amburgo. Durante i successivi festeggiamenti il gruppo di sette persone ha bevuto grandi quantità di alcol.

Come riporta la «Bild», la giornata di festa è però terminata bruscamente e in malo modo quando il motore di una delle imbarcazioni si è rotto nella chiusa di Krapphof e un partecipante alla festa è caduto in acqua.

Diversi suoi amici si sono poi tuffati per recuperarlo, ma l'uomo - «gravemente stordito» - è andato in ipotermia e ha dovuto essere curato dai servizi di emergenza e portato in ospedale.

Anche lo skipper non sarebbe tornato a terra in buone condizioni di salute. Pure lui aveva infatti bevuto un bel po' e ha minacciato gli agenti di polizia giusti sul posto.

Così gli è stato misurato il tasso alcolico: aveva ben il 3,07 per mille.