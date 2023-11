Immagine illustrativa d'archivio. KEYSTONE

L'attacco è la migliore difesa: un australiano è sopravvissuto all'attacco di un coccodrillo mordendo la palpebra dell'animale.

Hai fretta? blue News riassume per te Un agricoltore australiano ha avuto la fortuna di respingere l'attacco di un coccodrillo.

Nella sua lotta per la sopravvivenza, ha morso l'animale sulla palpebra.

Dopo aver trascorso un mese in ospedale, l'uomo dovrebbe presto essere in grado di camminare di nuovo. Mostra di più

Con molta fortuna e un insolito metodo di difesa, un allevatore australiano ha respinto l'attacco di un coccodrillo. Come riporta il sito australiano ABC, l'allevatore Colin Deveraux è stato attaccato dal rettile, lungo più di tre metri, mentre stava eseguendo dei lavori di riparazione su una recinzione.

Il coccodrillo d'acqua salata gli ha morso il piede destro vicino a un laghetto, «lo ha scosso come una bambola di pezza» e lo ha trascinato verso l'acqua. Derveaux ha inizialmente cercato di dare un calcio alle costole dell'animale. Ma il gesto non è servito.

Otto secondi di paura per la propria vita sono un'eternità

La sua lotta per la sopravvivenza è riuscita alla fine perché l'allevatore ha afferrato l'animale per la palpebra e l'ha morso con forza. «La mia situazione era tutt'altro che rosea», racconta Colin Deveraux.

«Ma i miei denti sono riusciti ad afferrare la sua palpebra. Era piuttosto spessa, come se mi stessi aggrappando al cuoio».

Devereaux ha stretto con i denti la palpebra del coccodrillo il più possibile, finché il rettile non lo lasciò andare. L'intera vicenda è durata solo otto secondi, ma per l'allevatore è sembrata un'eternità.

130 chilometri per l'ospedale più vicino

Dopo l'attacco, Devereaux è riuscito a fuggire nella sua auto e a fermare l'emorragia con un asciugamano e una corda. Suo fratello lo ha poi accompagnato per oltre 130 chilometri all'ospedale più vicino, dove è stato curato per un mese.

L'infezione batterica della ferita ha rappresentato un problema particolare.

Da allora Deveraux ha ricevuto un trapianto di pelle e può di nuovo sentire le dita dei piedi. I medici confidano che possa lasciare l'ospedale a piedi nei prossimi giorni.

Per il coccodrillo l'esito è stato meno favorevole. È stato fatto in modo che non attaccasse altre persone ed è stato «rimosso».