Giovedì un camion ha bloccato la strada del passo di Balmberg. Kapo SO

La strada del valico di Balmberg nel Cantone di Soletta non è solo particolarmente stretta, ma anche una delle più ripide della Svizzera. Un conducente ha dovuto imparare a sue spese che i camion di qui non possono passare.

Hai fretta? blue News riassume per te Giovedì un camion ha bloccato la strada del passo Balmberg nel Cantone di Soletta.

Dato che la strada del valico solettese è così stretta e ripida, esiste un divieto di circolazione per i camion che l'autista ha ignorato.

Non è il primo episodio, è successo più volte sulla strada del passo. Mostra di più

La strada del passo di Balmberg nel Canton Soletta rappresenta una sfida anche per le automobili. Oltre alla pendenza di circa il 25%, il problema è lo spazio ristretto: spesso le auto riescono a malapena a incrociarsi.

È evidente che sulla strada del valico non c'è spazio per i camion, a cui è addirittura vietato il transito. Di questo non si è evidentemente accorto un autista che voleva attraversare il collegamento con Welschenrohr.

A metà strada il suo veicolo è rimasto bloccato: sono dovute intervenire le autorità. La strada è stata chiusa per diverse ore e poco dopo le 16:30 era di nuovo accessibile, ha riferito la Polizia cantonale solettese interpellata da blue News.

Balmberg-Passstrasse ist wieder befahrbar

Die Fahrzeugkombination konnte geborgen werden und demnach ist die Verbindungsstrasse zwischen dem Balmberg und Welschenrohr wieder passierbar. pic.twitter.com/qGRz14sqSf — Polizei Kanton Solothurn (@KapoSolothurn) March 7, 2024

Questo incidente non costituisce però un'eccezione: secondo le forze dell'ordine qualcosa del genere è già accaduto più volte.