Immagine d'illustrazione. Monika Skolimowska/Keystone

Un cliente riceve diversi messaggi push dalla sua banca inerenti ad addebiti «provvisori» sulla sua carta di debito a favore di Apple, ma in realtà non ha acquistato nulla dalla multinazionale. Fa quindi annullare subito il conto, ma questo non basta.

tgab Gabriela Beck

Hai fretta? blue News riassume per te Un cliente riceve diversi messaggi push dalla sua banca che lo informa che sono stati effettuati addebiti «provvisori» dal suo conto ad Apple tramite la sua carta di debito.

Ma l'uomo non ha acquistato nulla dalla multinazionale USA.

Ha quindi chiamato la banca per fare subito annullare la sua carta, ma il denaro gli è stato addebitato comunque.

Ha poi dovuto chiedere il rimborso direttamente ad Apple, ma ha ricevuto solo un risarcimento parziale. Mostra di più

Un cliente di Credit Suisse ha assistito in prima persona a come i truffatori siano riusciti a prosciugare un suo conto corrente.

In sostanza l'uomo ha ricevuto dalla banca diverse notifiche push relative ad addebiti provvisori, sulla sua carta di debito, ad Apple, per un totale di 300 franchi. Ma il cliente non aveva acquistato nulla dalla multinazionale statunitense.

L'uomo ha quindi subito reagito chiamando il CS e chiedendo di annullare la sua carta e di interrompere i pagamenti ad Apple. La questione a quel punto gli sembrava chiusa. Ma due giorni dopo si trova comunque i 300 franchi addebitati sul suo conto.

I pagamenti «provvisori» e «stanziati» non possono essere bloccati

Il Credit Suisse, interpellato di nuovo dal cliente, gli ha quindi spiegato che gli addebiti «provvisori» e i pagamenti «stanziati» non possono essere bloccati e che l'unica cosa che può fare ora è richiedere il denaro ad Apple. Lo ha fatto sapere lo stesso cliente alla rivista per consumatori della SRF «Espresso».

La banca ha inoltre aggiunto che in sostanza, quando - come in questo caso - Apple ha fatto una richiesta, l'unica cosa che fa è controllare se la carta è attiva e se sono disponibili fondi sufficienti per evaderla. «Se queste due condizioni sono soddisfatte, la banca autorizza l'addebito sul conto», si legge in un comunicato.

Questo vale anche nei casi in cui il pagamento è basato su una frode, in quanto il rivenditore di solito non è coinvolto nel caso, ha fatto sapere alla SRF l'Ombudsman bancario svizzero Andreas Barfuss.

Alla fine, Apple ha rimborsato alla parte lesa 250 franchi del denaro che gli era stato erroneamente addebitato. Al cliente non è stato spiegato il motivo per cui non gli sono stati restituiti tutti i 300 franchi.