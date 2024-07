0:12 Blitz lässt Baum einstürzen Auch in Frankreich kam es am Wochenende zu heftigen Unwettern. Dabei zerstörte ein Blitz einen gigantischen Baum, wie ein Video zeigt.

Non solo la Svizzera, ma anche la Francia è stata colpita da forti temporali nel fine settimana. Un fulmine ha addirittura distrutto un albero gigantesco, come si vede in un video.

dpa

Hai fretta? blue News riassume per te Forti temporali e piogge hanno causato ingenti danni e inondazioni nel fine settimana non solo in Svizzera, ma anche in Francia.

Diverse persone hanno perso la vita.

Un fulmine ha fatto crollare un albero in pochi secondi. Mostra di più

Forti temporali e piogge si sono abbattuti nel fine settimana anche sulla Francia, causando anche lì ingenti danni, inondazioni e vittime.

Tre persone sono state uccise dalla caduta di un albero, che le ha colpite mentre stavano viaggiando a bordo di un'auto su una strada di campagna vicino al villaggio di Rosnay-l'Hôpital (Aube). È successo sabato sera, come ha riferito l'emittente radiofonica «France 3» domenica, citando i vigili del fuoco locali.

I servizi di soccorso sono riusciti a salvare una quarta persona intrappolata nella vettura con ferite potenzialmente letali.

Il traffico ferroviario regionale nella parte orientale del Paese è inoltre stato fermato a titolo precauzionale.

La tanta acqua come causa?

Un video pubblicato sui social media mostra un fulmine che colpisce una sequoia, che poi crolla a terra, nel villaggio francese di Augé, nel centro-ovest della Francia.

Qualcuno ipotizza che quanto successo sia stato causato dal fatto che il gigantesco albero abbia immagazzinato molta acqua nel suo tronco, che ha poi iniziato a bollire immediatamente dopo l'impatto del fulmine e si sarebbe espansa. Ciò ha provocato l'implosione della pianta.

dpa