Un incidente sulla neve all'estero costa caro a uno svizzero

Clima invernale in Tirolo (immagine illustrativa). Jan Woitas/dpa/Archiv

Uno sciatore svizzero ferito è stato operato in Tirolo dopo un incidente sugli sci. Tornato a casa ha ricevuto un conto salato, nonostante l'assicurazione.

zis Sven Ziegler

Hai fretta? blue News riassume per te Uno sciatore svizzero infortunato viene operato in Tirolo dopo un incidente sugli sci.

Una volta a casa, riceve un conto salato nonostante l'assicurazione.

Secondo la compagnia assicurativa, l'uomo è stato curato nell'ospedale sbagliato. Mostra di più

Heinrich Fasel di Tafers, del Canton Friborgo, ha avuto una brutta sorpresa durante la sua vacanza sugli sci a Kühtai, in Austria. Dopo essersi rotto una spalla, è stato operato in Tirolo.

Ma al ritorno a casa ha avuto un'altra brutta sorpresa: la sua assicurazione contro gli infortuni copriva solo 530 franchi dei 7'200 dell'operazione. Il motivo era che non si era fatto curare in un ospedale convenzionato. «Nessuno me lo ha fatto notare», ha detto Fasel al Blick.

Un accordo tra Svizzera e Austria garantisce ai cittadini del Paese partner la stessa assicurazione standard contro gli infortuni dei propri cittadini, che nel caso di Fasel ha significato meno del 10% dei costi.

«È un pasticcio», ha detto Fasel, che si è sottoposto a un trattamento in Austria per ridurre al minimo i tempi di recupero e tornare rapidamente al lavoro.

Nessun calcolo dettagliato

Nonostante le numerose richieste di informazioni, Fasel non ha ricevuto una risposta soddisfacente dalla Suva. Un amico medico ha stimato il costo della stessa operazione in Svizzera ad almeno 11.000 franchi.

Anche il «Blick» non ha ricevuto alcun calcolo dettagliato dalla Suva o dalla Cassa malattia austriaca (ÖGK).

Oltre ai costi, Fasel è infastidito dai tempi lunghi e dai difetti della procedura della Suva. «L'intero processo si è trascinato per mesi e l'ho dovuto seguire costantemente», riferisce.

La Suva attribuisce la colpa dei ritardi all'ÖGK, ma si scusa: «Se abbiamo commesso degli errori e le persone coinvolte nell'incidente non si sentono supportate in modo ottimale, ce ne rammarichiamo».

Per Fasel, la domanda rimane: «Perché mi sono stati detratti così tanti soldi dallo stipendio?».