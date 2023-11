Il Dreamliner della Norse Atlantic Airways è il più grande jet mai atterrato al Polo Sud. Sven Lindström, Norwegian Polar Institute Via X

Per la prima volta, un Boeing 787 è atterrato al Polo Sud. Il Dreamliner della Norse Atlantic Airways ha trasportato ricercatori e attrezzature importanti tra i ghiacci eterni.

Hai fretta? blue News riassume per te Il 15 novembre 2023, un Boeing 787 è atterrato in sicurezza in Antartide.

Il Dreamliner di Norse Atlantic Airways ha portato scienziati e attrezzature di ricerca alla stazione di ricerca Troll in Norvegia.

Con il grande jet si può trasportare molto di più contemporaneamente che con diversi aerei «normali». Mostra di più

Si tratta di una pietra miliare nella storia dell'aviazione: per la prima volta, il 15 novembre 2023, un Boeing 787 è atterrato in Antartide.

Il Dreamliner della Norse Atlantic Airways ha trasportato 45 persone, tra cui scienziati del Norwegian Polar Institute Troll, da Città del Capo al Polo Sud. A bordo c'erano anche dodici tonnellate di attrezzature di ricerca che saranno utilizzate per Troll e altre stazioni antartiche.

Non è il primo aereo ad atterrare all'estremità meridionale del mondo. Un Boeing 737 Max 8 ha volato verso il Continente di ghiaccio nel gennaio 2021. Ma quanto avvenuto qualche giorno fa rimane una prima, poiché è stato il più grande aereo ad arrivare all'aeroporto della Troll Research Station fino ad oggi.

Atterrare sulla pista di ghiaccio lunga 3206 metri non è affatto semplice, ma la Norse Atlantic Airways c'è riuscita ottenendo pieni voti.

Da Oslo a Città del Capo e al Polo Sud

Ma non sono arrivati solo elogi per la missione, ma anche delle critiche. Molti si sono chiesti se fosse davvero necessario far atterrare un jet così gigante al Polo Sud.

L'Istituto Polare Norvegese ha detto la sua su Instagram: «Il Norwegian Polar Institute accoglie ogni anno 6-8 aerei di diverse dimensioni all'aeroporto di Troll. #TrollAirfield è di qualità così elevata che può ospitare aerei enormi con un numero significativo di passeggeri e carichi pesanti. Ciò significa che ciò può portare a una riduzione dei voli e del traffico marittimo, il che può contribuire a una riduzione delle emissioni complessive e dell'impronta ambientale in Antartide. Una pietra miliare!».

L'inizio effettivo della missione è stato il 13 novembre a Oslo. Da lì, il Boeing 787 ha viaggiato verso Città del Capo per uno scalo di 40 ore. Successivamente si è recato dal Sudafrica all'Antartide.

E dopo circa quattro ore e mezza al Polo Sud, il Dreamliner ha iniziato il suo viaggio di ritorno a Città del Capo.