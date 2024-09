Un confronto mostra che un pasto di tre portate in Svizzera costa in media più che altrove in Europa. Unsplash/jaywennington

Non è un segreto che la vita in Svizzera non sia economica. Una nuova analisi di «FerryGoGo» mostra che, in media, a Zurigo e Ginevra i pasti a tre portate sono i più costosi d'Europa.

vab Vanessa Büchel

Hai fretta? blue News riassume per te I prezzi per un pasto di tre portate variano notevolmente a seconda del Paese.

Il portale di viaggi «FerryGoGo» ha stilato un confronto in Europa.

In Svizzera, un pasto medio di tre portate costa 113,49 euro, mentre in Macedonia del Nord solo 24,33 euro.

Se si vuole scoprire veramente un Paese, lo si può fare solo assaggiando anche le prelibatezze locali. Ma una visita a un ristorante non ha lo stesso costo in tutto il mondo.

Mentre in alcuni Paesi in un locale di fascia media si possono trovare prezzi accessibili, in Svizzera alcune persone potrebbero spaventarsi guardando il conto.

«FerryGoGo» ha analizzato da vicino queste enormi differenze. Il portale di viaggi ha esaminato i prezzi di un pasto di tre portate per due persone in un ristorante di fascia media in Europa e ha confrontato i prezzi medi per Paese.

La media europea è di 56 euro, pari a circa 53 franchi. Non c'è da stupirsi che, secondo l'analisi, in Svizzera si paga più di così. Un pasto di tre portate è più economico, invece, nell'Europa dell'Est e nei Balcani.

I pasti a tre portate in Svizzera costano quasi il doppio rispetto alla media europea

I pasti di tre portate in Svizzera hanno un prezzo medio elevato: l'equivalente di 107 franchi. Si tratta di un costo quasi doppio rispetto alla media europea.

Per fornire un'analisi ancora più dettagliata, FerryGoGo ha anche esaminato più da vicino le singole città. Questo perché i prezzi sono spesso più alti nelle aree urbane che in campagna.

Questo confronto mostra anche chiaramente chi è in cima alla lista: Zurigo e Ginevra, con 123,62 euro, circa 117 franchi.

All'altro capo della classifica c'è Skopje, nella Macedonia settentrionale, dove è possibile ottenere un pasto di tre portate per due persone a un prezzo imbattibile di 26,01 euro, circa 25 franchi.

Seguono Sofia, in Bulgaria, con un prezzo medio di 40,90 euro (circa 39 franchi) e Porto, in Portogallo. Quest'ultima ha una media di 44,50 euro (circa 42 franchi) per un pasto di tre portate.

Una panoramica dei prezzi

Ma torniamo al livello dei Paesi. Mentre la Svizzera è di gran lunga in testa, destinazioni come la Macedonia del Nord, la Bosnia-Erzegovina, la Serbia, la Bulgaria e la Polonia sono in fondo alla lista.

Ecco l'elenco completo: 1. Svizzera: 113,49 euro

2. Danimarca: 100 euro

3. Norvegia: 87,49 euro

4. Lussemburgo: 80 euro

5. Belgio: 80 euro

6. Irlanda: 80 euro

7. Finlandia: 80 euro

8. Regno Unito: 71 euro

9. Svezia: 70,40 euro

10. Paesi Bassi: 70 euro

11. Malta: 70 euro

12. Austria: 66 euro

13. Italia: 60 euro

14. Francia: 60 euro

15. Germania: 60 euro

16. Estonia: 60 euro

17. Lettonia: 60 euro

18. Lituania: 55 euro

19. Croazia: 52,95 euro

20. Grecia: 50 euro

21. Spagna: 50 euro

22. Slovenia: 50 euro

23. Ungheria: 45,84 euro

24. Romania: 40,19 euro

25. Portogallo: 40 euro

26. Montenegro: 40 euro

27. Slovacchia: 40 euro

28. Albania: 39,88 euro

29. Repubblica Ceca: 39,78 euro

30. Polonia: 37,34 euro

31. Bulgaria: 35,87 euro

32. Serbia: 34,15 euro

33. Bielorussia: 28,21 euro

34. Bosnia-Erzegovina: 25,55 euro

35. Macedonia del Nord: 24,33 euro

Un confronto tra il primo e l'ultimo posto mostra che un pasto di tre portate costa circa 90 euro in più in Svizzera che in Macedonia del Nord.