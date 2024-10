Il Tao's si trova nella Augustinerstrasse di Zurigo, a pochi metri dalla Bahnhofstrasse. Google Street View

Nel bar di alta classe Tao's di Zurigo, i sigari contraffatti vengono venduti come autentici e a caro prezzo. L'esame di due testate giornalistiche ha confermato la truffa. Il ristorante ha nel frattempo rimosso dall'assortimento la merce falsificata.

dmu Dominik Müller

Hai fretta? blue News riassume per te I giornalisti hanno scoperto dei sigari Cohiba contraffatti venduti a 115 franchi nell'elegante ristorante Tao's di Zurigo.

Una volta testati e analizzati, i sigari hanno mostrato chiare differenze rispetto all'originale, sia in termini di gusto che di aspetto.

Il ristorante ha ammesso l'errore e ha rimosso i prodotti contraffatti. Mostra di più

I sigari di marca Cohiba, realizzati a Cuba, sono il prodotto di punta del produttore statale di sigari Habanos SA. Sono tra i migliori al mondo e sono di conseguenza costosi.

Un Cohiba Siglo VI costa 115 franchi nel ristorante Tao's di Zurigo, ma come riportano la rivista specializzata Cigar e il media finanziario online «finews.ch», si tratta di merce contraffatta.

Il ristorante con bar e lounge si trova nel cuore del mondo finanziario zurighese ed è un luogo d'incontro popolare per banchieri. L'offerta è orientata in modo appropriato, con vini e champagne costosi.

Due giornalisti delle due riviste hanno fatto visita al lussuoso bar alla ricerca di prove della truffa. Hanno acquistato due sigari Cohiba per 115 franchi ciascuno. Ne hanno fumato uno sul posto e hanno portato con loro il secondo per analizzarlo più da vicino.

Un esame conferma il sospetto

Il verdetto era già devastante quando hanno assaggiato il sigaro al bar: «Non mostra nessuno dei sapori tipici della marca e manca di profondità», scrive Cigar.

E l'esame del secondo ha confermato i sospetti: «La testa iconica sulla fascia non è stampata in modo ordinato e la larghezza della scritta Cohiba non corrisponde all'originale».

Una donna arrotola un sigaro Cohiba all'Avana, Cuba. Keystone

Qualche giorno dopo, i giornalisti hanno acquistato altri sigari più economici da Tao's, che si sono rivelati anche questi falsi.

Secondo il gestore del bar, il ristorante acquistava i sigari Cohiba da un certo Cubaruedi. La vicenda non è nuova: nel 2018 è stato reso pubblico che Rudolf R. - alias Cubaruedi - prometteva ai suoi clienti importazioni dirette da Cuba e in realtà consegnava prodotti contraffatti.

La scarsa disponibilità aggrava la situazione

I sigari cubani non sono solo costosi in Svizzera, ma anche poco disponibili. L'azienda Intertabak di Pratteln, importatore ufficiale svizzero di sigari cubani, riesce a malapena a soddisfare la domanda.

Questo consente al mercato dei sigari di dubbia provenienza e con prezzi di acquisto irrealisticamente bassi di prosperare. I giornalisti hanno trovato sigari contraffatti anche in altri bar.

Manuela Summer, Operations Manager di The Tao Group AG, ha commentato le accuse: le persone hanno «agito con troppa credulità e ingenuità», ha dichiarato alle riviste.

Solo alcuni dei sigari interessati sono stati venduti e gli altri sono stati rimossi dalla vendita. Tao's non ha voluto dire per quanto tempo i sigari falsi sono rimasti nell'assortimento.