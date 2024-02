L'incendio divampato oggi presso il parco divertimenti «Liseberg» a Göteborg, in Svezia. Keystone

Un grave incendio è scoppiato questa mattina nel più grande parco divertimenti della Svezia, a Göteborg, diffondendosi in particolare in una nuova area non ancora aperta al pubblico. Lo hanno riferito le autorità.

Le immagini dei media locali mostrano le fiamme che distruggono uno scivolo acquatico e una grande colonna di fumo nero che si alza sopra la città.

I servizi di emergenza nella regione hanno chiesto alle persone nelle vicinanze «di rimanere in casa e di chiudere porte, finestre e ventilazione» a causa del fumo denso che si è sviluppato a seguito del rogo.

La polizia ha precisato che gli edifici adiacenti sono stati evacuati e che stanno prestando assistenza ai servizi di emergenza.

È troppo presto per pronunciarsi su una possibile origine criminale del disastro e per fornire una valutazione dei danni, ha sottolineato la polizia in una nota stampa.

SDA