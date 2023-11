Uno sconosciuto ha piazzato una bomba a mano nella stazione ferroviaria di Francoforte. La polizia sta cercando l'uomo ritratto in questa foto. Polizia di Francoforte.

Spavento poco prima dell'ora di punta nel centro di Francoforte: una bomba a mano è stata rinvenuta in una frequentata stazione della S-Bahn e della U-Bahn nel centro della città tedesca. La polizia sottolinea che l'ordigno era funzionante.

Hai fretta? blue News riassume per te A Francoforte sul Meno, uno sconosciuto ha piazzato una bomba a mano in una stazione ferroviaria molto frequentata.

Secondo la polizia, la granata era armata: è stata resa inutilizzabile dagli artificieri.

Le autorità sono perplesse sull'autore e sul movente.

Martedì è stata trovata una bomba a mano in una stazione ferroviaria molto frequentata di Francoforte. La granata era armata. Le autorità tedesche sono perplesse sull'autore e sul movente.

Dopo un'importante operazione durata diverse ore, gli specialisti dell'Ufficio di Stato per le indagini penali hanno reso «inutilizzabile» l'ordigno esplosivo scoperto nella stazione ferroviaria sotterranea e suburbana.

La granata è stata portata in un laboratorio per essere esaminata.

La granata era «esplosiva», ma con la sicura

Secondo la Bild, la granata sarebbe il modello jugoslavo M52. È stato ampiamente usato sul mercato illegale delle armi fin dalle guerre balcaniche degli anni '90 ed è popolare tra i criminali e gli estremisti.

Se la bomba a mano fosse esplosa, avrebbe potuto uccidere persone nel raggio di almeno 20 metri.

La polizia ha sottolineato che la granata conteneva esplosivo. Era quindi in grado di esplodere. Tuttavia, la sicura non era stata rimossa, il che significa che l'ordigno era stato messo in sicurezza.

Rese pubbliche le foto segnaletiche del sospettato

Le forze dell'ordine hanno ora identificato un sospetto grazie alle riprese delle telecamere a circuito chiuso.

Secondo gli agenti, lo sconosciuto ha piazzato l'ordigno esplosivo al mattino presto, intorno alle 4.30. È stato scoperto circa due ore dopo e la polizia ha ricevuto diverse segnalazioni sull'oggetto sospetto.

Gli investigatori hanno pubblicato le immagini e chiesto informazioni sull'uomo e sulla sua posizione.

I retroscena dell'incidente, per ora, non sono ancora del tutto chiari. «Al momento non ci sono indicazioni di un movente legato al conflitto in Medio Oriente», ha dichiarato la polizia.